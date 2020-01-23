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К очередному заседанию суда по делу Дмитриева в Петрозаводск привезли его книгу "Место памяти Сандармох"

Новости. Общество
14:16, 23 Января 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Руководитель карельского отделения "Мемориала" подготовил книгу к публикации, находясь под стражей.

Городской суд Петрозаводска продолжил 23 января рассмотрение уголовного дела руководителя карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей приемной дочери. Процесс над известным исследователем сталинских репрессий проходит в закрытом режиме, однако, как сообщил журналистам адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, на сегодняшнем заседании сторона защиты огласила некоторые материалы дела.

По словам Ануфриева, в ближайшее время суд заслушает показания самого Юрия Дмитриева. После этого на процессе начнутся прения сторон.

На каждое заседание по делу Дмитриева в городской суд Петрозаводска приходят друзья и знакомые главы карельского отделения "Мемориала", чтобы поддержать его в судебном коридоре своими аплодисментами. На нынешнее заседание один из друзей арестованного исследователя сталинских репрессий, руководитель центра "Возвращенные имена" при Российской национальной библиотеке Анатолий Разумов принес их общую книгу "Место памяти Сандармох", которая была подготовлена к публикации во время заключения Дмитриева. Презентация книги в Петрозаводске состоится в день рождения руководителя карельского отделения "Мемориала" 28 января в арт-пространстве Agriculture Club.


В коридоре суда. Фото: Валерий Поташов

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов в декабре 2016 года по подозрению в изготовлению детской порнографии. Поводом для этого послужили снимки его обнаженной приемной дочери, которые были обнаружены в домашнем компьютере руководителя карельского отделения "Мемориала".

Весной 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал исследователя сталинских репрессий по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне прошлого года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели руководитель Карельского отделения "Мемориала" был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-01-23 15:57:37
Не хочет на строгий режим ехать, желает до упора в сизо отсидеться, ибо рецидивист со стажем и понятия знает. Койра подтявкивает, но случись и этот с виду добрый старичок тебя мигом под шконку загонит в петушатнике, ибо он там старшим будет по определению.
Koira
2020-01-23 16:09:09
новый, ты похоже весь срок под шконкой и просидел, штаны держи крепче портянка
кир
2020-01-23 15:40:38
Где Улицкая? Враждебное существо?
новый
2020-01-23 15:35:09
Сеня, театральный критик Фукс уже давно отмежевался от сандермоховских либерастов. Хитрый лис. Интересно, какая истерика случиться у этих защитничков, если в агрикалче и громко заявить, что под личиной добродушного волшебника с седыми патлами и бородой скрывался звериный оскал педофила ?
Николя
2020-01-23 15:31:59
Во как?! Давно вроде уже "сидит" ? Рекорд Алиханова хочет побить?
Сеня
2020-01-23 15:06:10
надо предложить, чтобы его книженцию прочитали на читке в аГРИКАЛЧЕ, Фукс и Ермолина очень любят такой тухлячок
новый
2020-01-23 14:31:31
А трудовую книжку почему не принесли ? Было бы интересно взглянуть на его трудовые подвиги, профессию и трудовой стаж.
Саныч
2020-01-23 14:43:37
новый, твою интереснее было бы посмотреть.
Koira
2020-01-23 15:30:24
Саныч, ее у него нет, толькос правка из психоневрологического диспансера
Саныч
2020-01-23 16:09:59
Koira, я подозревал)
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