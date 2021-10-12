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К работам по восстановлению Успенской церкви в Кондопоге в Карелии планируется приступить в 2022 году

Новости. Общество
09:59, 12 Октября 2021
фото: © Илья Тимин

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На реконструкцию сгоревшего памятника деревянного зодчества собрано около 9,5 миллиона рублей.

К работам по восстановлению сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге планируется приступить в 2022 году. Такой срок был назван на заседании совета неправительственных организаций в администрации Кондопожского района Карелии. Однако члены совета высказались за то, чтобы иконы для храма начали писать, не дожидаясь его реставрации. Их разместят в помещении районного музея.

Как отмечается на сайте благотворительного фонда «Северный духовный путь», который собирает средства на восстановление сгоревшей церкви, проект ее реконструкции полностью готов. В настоящее время фондом собрано почти 9,5 миллиона рублей, из которых около 333 тысяч рублей направлены на строительство и установку защитной конструкции над уцелевшими фрагментами храма, являющимся объектом культурного наследия федерального значения.

Напомним, уникальный памятник в Кондопоге был почти полностью уничтожен в результате поджога в августе 2018 года. Храм XVIII века считался одной из самых высоких деревянных построек в России – его высота составляла 42 метра.    

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Комментарии

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2021-10-12 10:08:46
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комба
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