К выходным погода в Карелии изменится

Ведущий специалист карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала, как изменится погода к выходным.

"В пятницу 3 августа в Карелию придут дожди с грозами, которые будут идти в субботу и в воскресенье, - сказала Елена Ишкина, - 30-градусная жара сохранится по южным районам республики, в остальной части ожидается +22…+25".

По словам синоптиков, резкого похолодания не будет, даже ночью сохранятся все те же 20 градусов тепла.