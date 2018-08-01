К выходным погода в Карелии изменится

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Ведущий специалист карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала, как изменится погода к выходным.
"В пятницу 3 августа в Карелию придут дожди с грозами, которые будут идти в субботу и в воскресенье, - сказала Елена Ишкина, - 30-градусная жара сохранится по южным районам республики, в остальной части ожидается +22…+25".
По словам синоптиков, резкого похолодания не будет, даже ночью сохранятся все те же 20 градусов тепла.
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