К Земле приближается мощная космическая атака

Планету накроет мощная магнитная буря, которая будет зверствовать несколько дней.

По данным специалистов, как минимум три ближайших дня Земля будет отдуваться за серию вспышек на Солнце, которые могут отразиться не только на работе различных устройств и приборов, но и на самочувствии людей, пишет сетевое издание «Экспресс газета».

Проблемы со сном, головные боли, ломота в суставах и тошнота — далеко не полный список проблем, о которых не понаслышке знают те, кто реагирует на возмущение магнитного поля Земли.

В пятницу, 6 декабря, планету накроет мощная магнитная буря, которая будет свирепствовать несколько дней. «Геошторм» уровня 4 G — почти максимальная мощность — продолжит зверствовать на выходных.

Таким образом, риск ухудшения самочувствия метеозависимых людей сохранится вплоть до понедельника. Но после короткой передышки в один день, в среду следует ожидать возобновления «атаки». По предварительным прогнозам, геомагнитная активность может продлиться вплоть до 13 декабря, отмечает источник.