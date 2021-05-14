Кабаны окружили вышедшую из супермаркета женщину и отобрали у нее продукты (ВИДЕО)

В Италии стадо кабанов окружило женщину, вышедшую на парковку из супермаркета, и украло её покупки.

Недалеко от Рима, в деревне Ле Руг (Le Rughe), стадо кабанов окружило вышедшую из супермаркета итальянку и украло ее покупки. Видео инцидента размещено в Facebook. Об этом пишет Лента.ру.

На записи видно, как животные оттеснили женщину к машинам на парковке, чтобы отбить у нее продукты. После того как итальянка выпустила пакеты с едой из рук, два маленьких кабана принялись поедать их содержимое прямо на автостоянке. Взрослые же особи унесли часть добычи.

По информации The Guardian, данное видео возобновило дискуссии местных жителей о свободе передвижения диких кабанов в итальянских городах. Отмечается, что в среднем в Италии по вине этих животных происходит около десяти тысяч ДТП. В апреле крупнейшая ассоциация фермеров страны назвала рост поголовья кабанов в некоторых регионах страны неустойчивым и попросила власти вмешаться.