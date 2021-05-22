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Кабаны пришли к зданию мэрии Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
11:03, 23 Мая 2021

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что к нему на прием пытались попасть два необычных посетителя.

«Доброе утро, сегодня на приём к главе Петрозаводского городского округа пытались попасть два необычных посетителя, - написал Владимир Любарский на своей странице в ВК. - Не застав мэра на рабочем месте, ушли в лес. Помогли проводить гостей сотрудники полиции и министерств - природы и сельского хозяйства. Опасности нет».

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Недавно кабанов уже видели на улицах Петрозаводска. Так, 9 мая они бегали по Ключевой, и петрозаводчанин успел снять видео с бегущими кабанами.

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Комментарии

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карел
2021-05-23 12:12:55
лесоруб , выше бери , типа замы .
лесоруб
2021-05-23 11:27:39
это кандидаты на вакантные должности директоров МУПов...
Саныч
2021-05-23 11:50:48
лесоруб, не прошли собеседование)
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