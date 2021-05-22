Кабаны пришли к зданию мэрии Петрозаводска (ФОТО)

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что к нему на прием пытались попасть два необычных посетителя.

«Доброе утро, сегодня на приём к главе Петрозаводского городского округа пытались попасть два необычных посетителя, - написал Владимир Любарский на своей странице в ВК. - Не застав мэра на рабочем месте, ушли в лес. Помогли проводить гостей сотрудники полиции и министерств - природы и сельского хозяйства. Опасности нет».

Недавно кабанов уже видели на улицах Петрозаводска. Так, 9 мая они бегали по Ключевой, и петрозаводчанин успел снять видео с бегущими кабанами.