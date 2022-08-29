Кабинет амбулаторной помощи начал работать в паллиативном центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Паллиативных больных, которые не хотят ложиться в стационар, можно привезти на обследование в Республиканский центр паллиативной помощи.

Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, в Республиканском центре паллиативной помощи работает недавно открытый кабинет амбулаторной помощи.

За помощью к специалистам в кабинет амбулаторной помощи могут обратиться паллиативные больные, которые могут себя обслуживать и не хотят ложиться в стационар.

«Работа такого кабинета важна и для родственников больных, которые также могут обращаться к терапевту, неврологу, онкологу, анестезиологу, гериатру, психотерапевту. Мы предусмотрели такую возможность, понимая, что им также нужна поддержка», — сообщается на странице министра здравоохранения Карелии.

Кабинет пока открыт в будние дни с 15.00 до 16.00.

Сейчас, по словам Михаила Охлопкова, Минздрав работает над созданием детской паллиативной службы.

Подробнее о работе паллиативного центра можно прочитать в материале Натальи Соколовой «Поликлиника для тяжелобольных».