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Кабинеты в Заксобрании Карелии отремонтируют за 1,6 млн рублей

Новости. Экономика
13:45, 17 Июля 2020
фото: Столица на Онего
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На сайте госзакупок размещена информация о поиске компании для проведения работ по ремонту помещений в подвале и на двух этажах парламента республики.

Победителю аукциона предстоит выполнить работы по текущему ремонту помещений в подвале, а также на первом и четвёртом этажах здания Законодательного собрания Карелии на улице Куйбышева в Петрозаводске.

Максимальная цена контракта составляет 1,6 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок. Источником финансирования является карельский бюджет.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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