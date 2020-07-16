Кабинеты в Заксобрании Карелии отремонтируют за 1,6 млн рублей

На сайте госзакупок размещена информация о поиске компании для проведения работ по ремонту помещений в подвале и на двух этажах парламента республики.

Победителю аукциона предстоит выполнить работы по текущему ремонту помещений в подвале, а также на первом и четвёртом этажах здания Законодательного собрания Карелии на улице Куйбышева в Петрозаводске.

Максимальная цена контракта составляет 1,6 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок. Источником финансирования является карельский бюджет.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".