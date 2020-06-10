Кабмин РФ сегодня решит вопрос о выделении денег Карелии, чтобы снизить безработицу

Кабинет министров под председательством Михаила Мишустина соберется сегодня на очередное заседание.

На повестку дня вынесено 24 вопроса.

Ключевой темой станет вопрос об исполнении федерального бюджета за I квартал 2020 года, пишет ТАСС.

По словам министра финансов Антона Силуанова, из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, бюджет в этом году будет исполнен с дефицитом около 4% ВВП вместо планировавшегося ранее профицита в 900 млрд рублей. Несмотря на это, Минфин не намерен урезать расходы в текущем году, а при необходимости нарастит их.

Целый ряд пунктов повестки посвящен выделению субсидий регионам России, в том числе тем, по которым ранее были утверждены индивидуальные программы социально-экономического развития (речь идет о субъектах Федерации с самыми низкими соответствующими показателями).



В частности, планируется выделить деньги на реализацию индивидуальных социально-экономических программ развития республик Алтай, Карелия и Тыва на 2020-2024 годы, направленных на снижение безработицы и рост доходов населения этих регионов.