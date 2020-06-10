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Кабмин РФ сегодня решит вопрос о выделении денег Карелии, чтобы снизить безработицу

Новости. Общество
08:57, 11 Июня 2020
фото: © Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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Кабинет министров под председательством Михаила Мишустина соберется сегодня на очередное заседание.

 На повестку дня вынесено 24 вопроса.

Ключевой темой станет вопрос об исполнении федерального бюджета за I квартал 2020 года, пишет ТАСС.

По словам министра финансов Антона Силуанова, из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, бюджет в этом году будет исполнен с дефицитом около 4% ВВП вместо планировавшегося ранее профицита в 900 млрд рублей. Несмотря на это, Минфин не намерен урезать расходы в текущем году, а при необходимости нарастит их.

Целый ряд пунктов повестки посвящен выделению субсидий регионам России, в том числе тем, по которым ранее были утверждены индивидуальные программы социально-экономического развития (речь идет о субъектах Федерации с самыми низкими соответствующими показателями).

В частности, планируется выделить деньги на реализацию индивидуальных социально-экономических программ развития республик Алтай, Карелия и Тыва на 2020-2024 годы, направленных на снижение безработицы и рост доходов населения этих регионов.

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Комментарии

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кир
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