Качественная дверь для душа – на что обратить внимание

Выбрать качественную дверь для душа достаточно просто, если у вас имеются базовые представления о том, как выглядит идеальная для вас вариация.

Конструкция

Если вы никак не можете определиться с тем, какую модель стоит приобрести, учитывайте, что качество конструкции зависит от типа строения. Существует три вариации, а именно: распашная, раздвижная или складная. Казалось бы, что форма исполнения может дать, какое влияние может оказать на процесс и длительность эксплуатации. Но у всего есть свои "недостатки" и "преимущества". Рассмотрим их на примере душевой двери.

• Распашная. Распашные модели имеют отличные эксплуатационные свойства, если только их установка была осуществлена грамотно.



• Раздвижная. Модель хоть и кажется идеальной в использовании, она имеет свой нюанс – должна быть шире, чем распашная или складная, т.к. полотно двери во время открывания необходимо переместить влево или вправо на величину ее ширины.



• Складная. Многообещающая форма требует периодической смазки соединений, т.к. из-за повышенной влажности и нагрузки крепежные системы подвергаются повышенному износу металла.

Материалы

Второй аспект, на который стоит обратить внимание – материал полотна. Именно основа всей конструкции имеет наименьшую устойчивость к внешним воздействиям и чаще всего требует замены или ремонта. Если вы хотите разобраться, какую душевую дверь лучше купить, просто учитывайте:



• Стекло – достаточно респектабельный вариант, который производится толщиной в 6 мм или 8 мм. Разбить его сложно, а если и удастся это сделать, оно рассыпется на мелкую крошку, не способную нанести серьезный вред здоровью.



• Пластмасса – прочный тип полотна, отличающийся менее интересным внешним видом и хорошей устойчивостью к внешним воздействиям (пластик не желтеет с годами).

Внимание! Если вы за эстетику и не сомневаетесь в том, что дети с питомцами будут абстрагированы от душевой дверцы или принимать водные процедуры под присмотром, не отказывайте себе в покупке!

Фурнитура

Еще одной особенностью, которую стоит учитывать при выборе модели, можно назвать фурнитуру, а именно – её наличие. Если вы не разбираетесь в том, из чего состоит идеальная вариация, оперируйте нижеизложенными аспектами.



• Стабилизационные шланги – защищают полотно от деформации или прогибов, позволяя максимально качественно закрепить основание для обеспечения наибольшей безопасности эксплуатации.



• Уплотнители и водозащитные профили – незатейливое приспособление, исключающее протечки и разбрызгивание воды по всей комнате.



• Ручки и запорные механизмы – позволяют использовать душевую дверцу с большим комфортом, обеспечивая полотну плавный ход.



• Направляющий рельс – особый профиль, изготовленный из нержавеющей стали, обеспечивает ход полотна с закрепленными роликами по специальной установке.



• Роликовая каретка – устанавливается на дверном модуле и в направляющей (требует скрупулезного подбора).



• Ограничитель – предотвращает падение полотна.

Заключение

Чтобы не прогадать и не пожалеть о покупке, добавьте информационный материал в закладки браузера и откройте статью при выборе модели. Изложенные рекомендации помогут вам выделить что-то действительно интересное и не тратить время на некачественные конструкции.

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