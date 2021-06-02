Качество ремонта дорог в Петрозаводске проверили общественники

Вместе с подрядчиками и специалистами петрозаводской мэрии общественники оценили, как проходит ремонт городских дорог, сообщили в правительстве Карелии.

Подрядчик уже привел в порядок улицу Правды, практически готов Лесной проспект, идёт замена бортового камня на Октябрьском проспекте. Общественные контролёры отметили хороший темп ремонта.

На Пограничной улице проведены работы по фрезеровке старого покрытия, выравнен верхний слой, выполняется укладка нового асфальта. На всем протяжении улицы в этом году проведут в порядок обочины. За всеми этапами работы следят общественные контролёры.

Всего в городе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2021–2022 годах отремонтируют 29 улиц и тротуары на семи из них.