Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:31, 24 Января 2019
фото: Николай Смирнов

Кадровые изменения произошли в органах власти Карелии

Загрузка...

И.о. начальника Управления по туризму республики Денис Максимов покинул свой пост.

Как рассказали в правительстве Карелии, с 24 января к исполнению обязанностей начальника Управления по туризму республики приступила Екатерина Дмитриевна Биктимирова. Соответствующее распоряжение подписал глава Карелии.

До настоящего времени находилась в отпуске по уходу за ребенком.

Ранее эту декретную должность занимали Денис Максимов (бывший замдиректора по туризму заповедника "Костомукшский"), а также Юлия Никтина.

Екатерина Биктимирова окончила Петрозаводский государственный университет по специальности "Социально-культурный сервис и туризм", была председателем Молодежного правительства республики, с августа 2015 года работала в должности начальника управления по туризму Министерства культуры республики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2019-01-24 11:00:28
А почему не пристав?!
Сеня
2019-01-24 10:36:22
Ждём с очередного ссыльного прокозлившегося пристава в России . ХЕ ХЕ .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.01.2019, 06:40
В Карелии зверское преступление произошло в канун Рождества
23.01.2019, 16:16
Аномальные холода идут в Карелию
21.01.2019, 10:37
Появились подробности смертельного ДТП на трассе в Карелии
20.01.2019, 19:40
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
17.01.2019, 11:07
Карельская епархия сообщила о чуде в Крестовоздвиженском соборе
21.01.2019, 08:42
ВИДЕО: Жесткая авария с пострадавшими произошла ночью в Петрозаводске

Аналитика

23.01.2019 15:10
Капитал
"Нарисовали" миллиард 2
В правительстве Карелии открыли секрет "экономического чуда".
Выборы как ритуал 2
22.01.2019 12:44
Ночь с "ТехРентом" 8
22.01.2019 11:20
Оптимизация или развитие? 3
18.01.2019 14:35
Карельские чиновники предложили поморским детям интернат 1
18.01.2019 14:27
Вся аналитика

Чтиво

22.01.2019 12:32
Личное мнение
Без свободы нет развития, а без ошибок – достижений 11
В чем причины патернализма россиян?
Обкуриленные
21.01.2019 16:38
"Снился мне путь на Север" 5
16.01.2019 16:00
Старый Новый год как праздник двоемыслия 17
11.01.2019 15:22
архив чтиво

Медиа

День снега-2019 в Петрозаводске
21.01.2019 12:29
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»