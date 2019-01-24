Кадровые изменения произошли в органах власти Карелии

И.о. начальника Управления по туризму республики Денис Максимов покинул свой пост.

Как рассказали в правительстве Карелии, с 24 января к исполнению обязанностей начальника Управления по туризму республики приступила Екатерина Дмитриевна Биктимирова. Соответствующее распоряжение подписал глава Карелии.

До настоящего времени находилась в отпуске по уходу за ребенком.

Ранее эту декретную должность занимали Денис Максимов (бывший замдиректора по туризму заповедника "Костомукшский"), а также Юлия Никтина.

Екатерина Биктимирова окончила Петрозаводский государственный университет по специальности "Социально-культурный сервис и туризм", была председателем Молодежного правительства республики, с августа 2015 года работала в должности начальника управления по туризму Министерства культуры республики.