Кадыров решил перевести 1 млн рублей на восстановление церкви в Карелии

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил перечислить в благотворительный фонд один млн рублей на возрождение Успенской церкви в Карелии.

"Я считаю необходимым дать оценку поджогу храма в Кондопоге с точки зрения ислама, а не только Уголовного Кодекса России. Так вот, действия сатанистов прямо противоречат не только светским законам, но и предписаниям Всевышнего Аллаха и Пророка Мохаммада", - написал Кадыров "ВКонтакте".

"Мы живем в многонациональной и многорелигиозной стране. Жили и живём в мире и согласии. Это величайшее достижение, оставленное нам предками. Поэтому никто не имеет морального права спокойно наблюдать и безропотно молчать, когда оскверняют мечеть и церковь", - отметил глава Чечни.

"Считаю необходимым сообщить Губернатору Карелии, дорогому ДРУГУ Артуру Парфёнчикову и всем жителям Карелии, что РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова принял решение перечислить на счёт восстановления храма один миллион рублей. Россия - страна верующих в Единого Всевышнего народов. У нас не должно быть места разным сатанистам", - написал Рамзан Кадыров.

Власти соседних регионов поддержали предложение главы Карелии Артура Парфенчикова о помощи в восстановлении сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге.

Сам Парфенчиков перечислил 100 тысяч рублей.

Так, желание оказать поддержку выразили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Сергей Перминов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, а также глава Мурманской области Марина Ковтун. Все они перечислили по 10 тысяч рублей.

В пятницу благотворительный фонд "Северный духовный путь" открыл счет для перечисления пожертвований на воссоздание Церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге, сгоревшей из-за поджога.

Любой желающий может перевести пожертвования на счет благотворительного фонда "Северный духовный путь" с пометкой в назначении платежа "На восстановление Успенского храма в г. Кондопога".

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Отделение N8628 ПАО Сбербанк г. Петрозаводск

БИК Банка получателя: 048602673

Счёт Банка получателя: 30101810600000000673

Счёт получателя: 40703810425000000309

Получатель: Благотворительный фонд "Северный духовный путь"

ИНН получателя: 1001327924.