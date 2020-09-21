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Кафе и рестораны в Карелии удвоили число рабочих мест после возобновления работы

Новости. Общество
13:03, 22 Сентября 2020
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
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Кафе, рестораны и другие организации общественного питания в Карелии увеличили число рабочих мест после возобновления работы, которая была ранее приостановлена из-за эпидемии.

Об этом говорят данные рекрутинговой платформы HeadHunter Северо-Запада, где размещаются предложения работодателей о вакансиях.

В июле число вакансий в карельском общепите выросло в 2 раза по сравнению с июнем. В августе рост продолжился – количество вакансий увеличилось еще на 23%.

По сравнению с 2019 годом ситуация на рынке труда в этой в отрасли тоже демонстрирует положительную динамику.  Спроса на персонал вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с августом 2019 года.

Кому предлагают больше всего вакансий, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Старый хрен
2020-09-22 13:30:43
В кафе на Ленина полно народа, в Беккер люди шастают постоянно, мало народу только в "мэровском" Большом ресторане, это где Карелия маркет бывший, и на улице открыто ,но людей нет....а помнится там небольшой павильон Беккера был, всегда полным полно было, но снесли, не нужный конкурент, а о людях,кто туда ходил, никто думать не захотел,как обычно....
новый
2020-09-22 13:18:14
Дак все разбежались от трактирщиков.
zanoza
2020-09-22 13:15:12
Рост вакансий в общепите увеличился из-за того, что при школах организовано бесплатное питание школьников младших классов, не надо это связывать с пандемией.
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