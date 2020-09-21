Кафе и рестораны в Карелии удвоили число рабочих мест после возобновления работы

Кафе, рестораны и другие организации общественного питания в Карелии увеличили число рабочих мест после возобновления работы, которая была ранее приостановлена из-за эпидемии.

Об этом говорят данные рекрутинговой платформы HeadHunter Северо-Запада, где размещаются предложения работодателей о вакансиях.

В июле число вакансий в карельском общепите выросло в 2 раза по сравнению с июнем. В августе рост продолжился – количество вакансий увеличилось еще на 23%. По сравнению с 2019 годом ситуация на рынке труда в этой в отрасли тоже демонстрирует положительную динамику. Спроса на персонал вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с августом 2019 года. Кому предлагают больше всего вакансий, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".