Как 8 марта превратилось в день, когда "мальчики поздравляют девочек"

Традиционный мартовский букет мимоз менее всего ассоциируется с женской манифестацией в Петрограде в 1917 году.

Наверное, мало кто из соотечественников вспоминает 8 марта об истории этого праздника, как, впрочем, и 23 февраля, и еще с советской эпохи они стали в России днями, когда "девочки поздравляют мальчиков", а потом "мальчики поздравляют девочек". Такое упрощенное отношение к двум гендерным праздникам позволило советскому, а затем и российскому государству фактически стереть из социальной памяти неудобные для него исторические события, связанные с этими датами. Ведь, согласитесь, что 23 февраля – день, когда в 1918 году большевики согласились на позорный для Советской России германский ультиматум – не слишком подходит для чествования защитников Отечества. А традиционный мартовский букет мимоз менее всего ассоциируется с женской манифестацией в Петрограде 23 февраля 1917 года, т.е. 8 марта – по нынешнему календарю.

Читайте подробнее в статье "Букет мимоз в память о российском феминизме".