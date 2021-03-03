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Как 8 марта превратилось в день, когда "мальчики поздравляют девочек"

Новости. Общество
12:51, 04 Марта 2021
фото: © Wikimedia Commons
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Традиционный мартовский букет мимоз менее всего ассоциируется с женской манифестацией в Петрограде в 1917 году.

Наверное, мало кто из соотечественников вспоминает 8 марта об истории этого праздника, как, впрочем, и 23 февраля, и еще с советской эпохи они стали в России днями, когда "девочки поздравляют мальчиков", а потом "мальчики поздравляют девочек". Такое упрощенное отношение к двум гендерным праздникам позволило советскому, а затем и российскому государству фактически стереть из социальной памяти неудобные для него исторические события, связанные с этими датами. Ведь, согласитесь, что 23 февраля – день, когда в 1918 году большевики согласились на позорный для Советской России германский ультиматум – не слишком подходит для чествования защитников Отечества. А традиционный мартовский букет мимоз менее всего ассоциируется с женской манифестацией в Петрограде 23 февраля 1917 года, т.е. 8 марта – по нынешнему календарю.

Читайте подробнее в статье "Букет мимоз в память о российском феминизме". 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-04 13:51:35
Да пофиг на эту швецию и балетмейстера с евонной онолитикой тоже. В соседней финляндии с таким же климатом 80 000 русскоязычных перебежчиков с удовольствием отмечают этот праздник. Можете спросить у васи попова. Кстати, давно о нем не слышно. И про алиханова тоже.
Слава
2021-03-04 13:41:48
Привыкли все уже к 8 марта!
врунофф
2021-03-04 13:39:44
Не поздравляйте меня с этим праздником ! - визжала в интернете год назад наташка ермолина.
А никто и не собирался - ответили ей многочисленные поклонники :)
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