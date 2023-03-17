Как арестовывали главу Минсельхоза Карелии Владимира Лабинова

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов, обвиняемый в получении взятки в сумме 10 млн рублей, заключен под стражу до 14 мая.

В Петрозаводске 15 марта сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республики и регионального ФСБ при силовой поддержке спецподразделения ФСБ задержали члена правительства региона — заместителя премьер-министра правительства РК — министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.

Предварительно установлено, что незаконное денежное вознаграждение предназначалась за лоббирование интересов бизнесмена при распределении грантов. Сумма полученной взятки, фигурирующей в уголовном деле, превышает 10 миллионов рублей.

Кроме того, установлен посредник в передаче денежных средств. Он также был задержан утром 15 марта в северной столице.

Помимо Петрозаводска и Санкт-Петербурга, обыски прошли в Москве.

Кто защищает Лабинова в суде, читайте здесь.