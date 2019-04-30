Как будут работать поликлиники Петрозаводска в майские праздники

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О работе поликлиник города в дни майских праздников рассказали в Минздраве Карелии.
В среду, 1 мая, и в четверг, 9 мая, все поликлиники Петрозаводска будут работать по режиму праздничного дня с обслуживанием вызовов на дому участковыми врачами терапевтами и педиатрами до 16.00.
2 мая, 4 мая и 11 мая – по режиму субботы.
3 мая, 5 мая, 10 мая и 12 мая – по режиму выходного дня с обслуживанием вызовов на дому участковыми врачами терапевтами и педиатрами до 16.00, с организацией при необходимости дежурных терапевтических и педиатрических приемов.
Больницей скорой медицинской помощи будет обеспечено медицинское сопровождение торжественных мероприятий, посвященных Международному дню солидарности трудящихся и Дню Победы.
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