Как будут работать поликлиники Петрозаводска в майские праздники

О работе поликлиник города в дни майских праздников рассказали в Минздраве Карелии.

В среду, 1 мая, и в четверг, 9 мая, все поликлиники Петрозаводска будут работать по режиму праздничного дня с обслуживанием вызовов на дому участковыми врачами терапевтами и педиатрами до 16.00.

2 мая, 4 мая и 11 мая – по режиму субботы.

3 мая, 5 мая, 10 мая и 12 мая – по режиму выходного дня с обслуживанием вызовов на дому участковыми врачами терапевтами и педиатрами до 16.00, с организацией при необходимости дежурных терапевтических и педиатрических приемов.

Больницей скорой медицинской помощи будет обеспечено медицинское сопровождение торжественных мероприятий, посвященных Международному дню солидарности трудящихся и Дню Победы.