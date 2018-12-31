Как будут работать поликлиники в Петрозаводске

Минздрав Карелии опубликовал график работы петрозаводских поликлиник в дни празднования Нового года и Рождества Христова.

31 декабря – по режиму воскресного дня с обслуживанием вызовов на дому участковыми терапевтами и педиатрами до 16.00, с организацией при необходимости дежурных терапевтических и педиатрических приемов;

1, 2 и 7 января – по режиму праздничного дня с обслуживанием вызовов на дому участковыми терапевтами и педиатрами до 16.00;

3, 4, 5, 6 и 8 января – по режиму праздничного дня с обслуживанием вызовов на дому участковыми терапевтами и педиатрами до 16.00, с организацией при необходимости дежурных терапевтических и педиатрических приемов.

Приказом утвержден также график работы врачей специалистов учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную первичную медико-санитарную помощь жителям Петрозаводска в праздничные дни.

31 декабря

Городская поликлиника №1 по адресу: ул. Свердлова, 20 – с 9.00 до 14.00;

Городская детская поликлиника №1 по адресу: пр. Октябрьский, 58 – с 9.00 до 15.00.

2 января

Городская поликлиника №2 по адресу: ул. Володарского, 14 - с 9.00 до 13.00;

Поликлиника Детской республиканской больницы по адресу: ул. Парковая, 58 - с 9.00 до 13.00;

Женская консультация Родильного дома им. К.А. Гуткина – с 9.00 до 15.00.

3 января

Городская поликлиника №4 (педиатрическое и взрослое отделения) по адресу: ул. Нойбранденбургская,1 – с 9.00 до 15.00.

4 января

Городская поликлиника №1 по адресу: пр. Лесной, 40 – с 9.00 до 14.00;

Городская детская поликлиника №2 по адресу: ул. Ровио, 13 – с 9.00 до 14.00.

5 января

Городская поликлиника №3 по адресу: Первомайский, 28 – с 9.00 до 13.00;

Городская детская поликлиника №1 по адресу: пр. Октябрьский, 58 – с 9.00 до 15.00;

Женская консультация Родильного дома им. К.А. Гуткина – с 9.00 до 15.00 часов.

6 января

Городская поликлиника №2 по адресу: ул. Володарского, 14 - с 9.00 до 14.00;

Поликлиника Детской республиканской больницы по адресу: ул. Парковая, 58 - с 9.00 до 15.00.

8 января

Городская поликлиника №3 по адресу: Первомайский, 28 – с 9.00 до 14.00;

Городская детская поликлиника №2 по адресу: ул. Ровио, 13 – с 9.00 до 15.00;

Женская консультация Родильного дома им. К.А. Гуткина – с 9.00 до 15.00.