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Как будут учиться дети с 1 сентября?

Новости. Общество
21:30, 27 Мая 2020
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

1 сентября у наших детей не будет традиционного общего "первого звонка" с торжественной линейкой и толпами родителей у первоклашек. Треклятый вирус, как и ожидалось, оказал влияние на то, каким образом планируется выстраивать процесс обучения в образовательных организациях, пишут "Новые известия".

Роспотребнадзор опубликовал Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 "Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19".

Среди основных рекомендаций можно выделить следующие:
- По возможности, сократить число обучающихся и воспитанников в классе / группе (портал "Образование в Москве" уточняет, что «учеников в классе должно быть не более 15 человек", однако "НИ" не обнаружила указания численности в документе Роспотребнадзора)
- Исключить проведение массовых мероприятий
- Каждый класс должен учиться по своему расписанию
- Начало уроков и время перемен для каждого класса должны быть свои
- Классы не должны меняться
- Перемены проводятся для каждого класса отдельно

Комментируя эту новость в своей статье "1 сентября 2020 г. без первого звонка, учеба в несколько смен и по особым правилам", портал "Образование в Москве" пишет, что "когда читаешь эти требования становится понятно, насколько ситуация с коронавирусом серьёзна и как кардинально она повлияла на всю нашу жизнь".

"Многим ученикам и их родителям опубликованные требования могут показаться чрезмерными, но ситуация, к сожалению, такова, что лучше иметь больший запас прочности, чем закрыться через две недели на карантин с перспективой повторения эпидемии", - сообщает "Образование в Москве".

Несмотря на то, что выполнить все требования Роспотребнадзора будет не просто, большинство школ, по мнению портала "Образование в Москве", это всё-таки сделают:
- Прежде всего, у большинства школ перестроится расписание занятий. Классы будут начинать учебу в разное время. Это устранит сутолоку школьников у гардероба. Большинство школ перейдут на посменный режим работы, включая и третью смену для старшеклассников.
- Разбиение классов на более мелкие группы (не более 15 человек в классе – данного уточнения в рекомендациях Роспотребнадзора «НИ» не обнаружили) потребует более высокой нагрузки на учителей, которых и так не хватает. Как вариант решения этой проблемы будет предложено перевести некоторые предметы на дистанционное обучение. Это не только снизит дефицит преподавательского состава, но и разгрузит сами школы физически.
- Большинство школ вынуждены будут перейти на шестидневную неделю обучения. Только так можно будет рассадить всех учеников в отдельные классы по 15 человек (данного уточнения по численности в рекомендациях Роспотребнадзора «НИ» не обнаружили). Это опять потребует большего количества преподавателей...
- В случае невозможности организации учебного процесса по предложенной Роспотребнадзором схеме, дети смогут учиться дистанционно до тех пор, пока не будут устранены препятствия.

"Когда-нибудь угроза COVID-19 отступит и радостный гомон школьных перемен вернётся. А пока нужно подготовиться к тому, что есть сейчас. 1 сентября дети придут совсем в другие школы. Не в те, к которым они привыкли. Зима обещает быть долгой...", - резюмирует "Образование в Москве".

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