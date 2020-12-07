Как быстро зеленые зоны Петрозаводска будут превращаться в парки и скверы: у властей есть план

Администрация Петрозаводска планирует ежегодно увеличивать число благоустроенных парков, скверов и отремонтированных объектов благоустройства.

Это следует из проекта изменений в Стратегию социально-экономического развития Петрозаводска на период до 2025 года. Документ предусматривает три возможных сценария будущего, которые отличаются по степени "оптимистичности" прогнозов развития экономики и социальной сферы.

Все три варианта предусматривают улучшение городской среды.

В частности, через 5 лет по самому оптимистичному сценарию почти половина всех зеленых зон города превратится в благоустроенные парки и скверы. При менее благоприятных условиях этот показатель составит 15%-25%.

Также в документе говорится, сколько планируется ремонтировать каждый год дорожек, лестниц, фонарей и других объектов благоустройства. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".