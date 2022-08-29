Как пытались украсть личные данные сотен тысяч жителей Карелии

Начался суд по уголовному делу директора ООО «Карельский экологический оператор», которого обвиняют в даче взятки и незаконном получении личных данных потребителей коммунальных услуг.

На скамье подсудимых находятся гендиректор «Карельского экологического оператора» Иван Новиков и его коллега, предприниматель Акиф Керимов.

Они обвиняются в даче взятки за незаконное приобретение электронной базы, содержащей персональные данные о потребителях коммунальных услуг в Карелии.

По имеющейся информации, в электронной базе, о которой идет речь в суде, могли содержаться персональные сведения более 378 тыс. потребителей коммунальных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. В частности, там могли находиться такие данные граждан, как фамилия, имя, отчество; дата рождения; сведения об адресе проживания, регистрации, данные о ведении претензионно-исковой работы с потребителями.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».