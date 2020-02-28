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Как Дженнифер Лопес выглядит без наращенных волос и макияжа – папарацци сделали фото

Новости. Общество
20:40, 29 Февраля 2020
фото: Legion-media.ru ; on Kopaloff/Getty Images Entertainment/Getty Images
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Всемирно известную певицу папарацци засняли в совершенно естественном виде.

Как пишет издание wday.ru, Дженнифер Лопес в любой ситуации выглядит умопомрачительно, будь то красная ковровая дорожка, простая прогулка с возлюбленным или спортзал. Идеальное тело, идеальное лицо, идеальные волосы - в ней, кажется, совершенно абсолютно все. Но недавно на улицах Майами папарацци засняли звезду во время редкого выхода без прически и макияжа.

Дженнифер периодически наращивает волосы, а порой использует накладные пряди. Впрочем, даже если она появляется на дорожке с короткой стрижкой, то ее безупречное каре уложено волосок к волоску. Но, видимо, в этот раз ее парикмахер был занят. Поэтому Лопес вышла из дома взлохмаченной и стало видно, что ее волосы не в лучшем состоянии. Хотя это проблема есть у всех звезд: постоянные прически и окрашивания даже в дорогих салонах на пользу никому не идут.

Гораздо больше поклонников удивила бледная кожа певицы. Стало понятно, что Джей пользуется автозагаром - ведь совсем недавно ее бронзово-смуглой.

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