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Как это было в День пионерии: бесплатный проезд, мороженое в стаканчике и газировка с сиропом по три копейки

Новости. Общество
15:53, 18 Мая 2021
фото: из фотоархива Бориса Семенова.
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Автор рубрики «Как это было» Армас Машин рассказал о Дне пионерии и вспомнил о мечтах советских школьников.

— В этот день мамы и бабушки провожали своих пионеров в школу по парадному: форма отглажена, фартуки и рубашки белее снега, настроение праздничное. В школе торжественная линейка, а после школы катание на троллейбусах и автобусах.

Мы были совершенно уверены, что в День пионерии проезд на городском транспорте для пионеров бесплатный. Закинув портфели и ранцы домой, и быстренько перекусив, мы спешили на троллейбус. Кондукторы, и правда, не притесняли красногалстучных безбилетных пассажиров. Между «рейсами» — пломбир в стаканчиках по 19 копеек и газировка с сиропом по три копейки.

Почему в советское время каждый октябренок мечтал скорее стать пионером, читайте здесь.

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