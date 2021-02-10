Как горел гуманитарный центр в районе Карелии (ВИДЕО)

В Сети появились кадры пожара, произошедшего в Лахденпохье.

10 февраля в 19.23 в Лахденпохье на улице Советской, 16 произошел пожар. К ликвидации огня привлекались пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского и Сортавальского районов. Пожар удалось потушить только к ночи. На пожаре никто не пострадал.

В паблике "Лахденпохья - Навсегда!" опубликовано видео, снятое на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что этот пожар уничтожил гуманитарный центр, принадлежавший верующим людям. В помещении хранились вещи, которые были предназначены для помощи нуждающимся.