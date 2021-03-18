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Как горел Суоярвский лесозавод в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:45, 19 Марта 2021
фото: © кадр из видео
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Пожар на Суоярвском лесозаводе в районе Сувилахти сняли на видео.

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал видео, на котором запечатлено, как горел Суоярвский лесозавод.

"Гибель, вероятно, последнего значимого для жителей Суоярви предприятия", - подписал в комментарии автор видео.
Напомним, 18 марта на территории предприятия ООО "ФОРЕСТ - ТРЕВЕЛ" в Суоярвском районе произошел пожар.

"В цеху загорелся трактор, а с него огонь перекинулся на цех, в котором находился сушильный цех и разделочная линия Р-200. За считанные минуты огонь распространился по всему цеху, длина которого составляет более 70 метров. Персонал завода был спешно эвакуирован. Пострадавших нет", - сообщалось в паблике "Наш город Суоярви".

По факту пожара на Суоярвском лесозаводе прокуратура начала проверку.

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