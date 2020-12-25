Как идет реформа по защите прав дольщиков в Карелии, оценили в Нацбанке РК

Основные показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства в Карелии выросли по итогам трех кварталов 2020 года.
Об этом говорится в комментарии, подготовленном региональным Отделением Северо-Западного главного управления Центробанка РФ – Национальным банком по Республике Карелия.
Нацбанк проанализировал результаты перехода на использование счетов эскроу при долевом строительстве в Карелии.
Эскроу счет предназначен для защиты прав и денежных средств дольщиков. Доступ к деньгам застройщик получает только после исполнения обязательств.
Какие результаты это дало в республике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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