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Как избежать конфликтов и коррупции при проверках на дорогах, объяснили в ГИБДД Петрозаводска

Новости. Общество
17:08, 06 Мая 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска Вконтакте
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Традиционный рейд «Контроль трезвости» пройдет 7 мая в Петрозаводске.

Автоинспекторы будут проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.

«Госавтоинспекция напоминает, что в целях избежания конфликтных ситуаций, предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись», — говорится в сообщении.

 

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