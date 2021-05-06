Как избежать конфликтов и коррупции при проверках на дорогах, объяснили в ГИБДД Петрозаводска

Традиционный рейд «Контроль трезвости» пройдет 7 мая в Петрозаводске.

Автоинспекторы будут проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.

«Госавтоинспекция напоминает, что в целях избежания конфликтных ситуаций, предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись», — говорится в сообщении.