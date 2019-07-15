Как изменения в генплане Петрозаводска могут подвести под уголовную статью.

"Столица на Онего" попыталась разобраться в подоплеке уголовных дел, которые возбуждены в Петрозаводске по фактам незаконных вырубок деревьев.

Фундамент сегодняшних уголовных дел был заложен 11 июля 2008 года, когда Петросовет внес в генплан Петрозаводска изменения, которые предполагали включение в состав городского округа лесных участков нескольких лесничеств. В 2018 году было возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки в микрорайоне Кукковка-III. Обвинения предъявлены трем фигурантам дела за вырубку 138,2 кубометров деревьев.

В то время мэром города был Виктор Масляков, а председателем Петросовета Василий Попов. Руководство Петрозаводска решило включить в генплан новые территории, так как он не менялся с 1984 года. Соответствующие документы были направлены в Минрегионразвития РФ, так как, по действовавшим тогда нормативам, федеральное министерство должно было в течение трех месяцев получить согласование у Рослесхоза. Не дождавшись ответа от Минрегиона, Петросовет утвердил новую редакцию генплана.

Как пояснили в архитектурно-планировочном отделе, администрация считала, что генеральный план утвержден. Была проведена процедура согласования. Проект был направлен в Минрегионразвития РФ, ответ через три месяца не поступил. По действовавшему законодательству в этом случае генплан считался согласованным.

В 2009 году Масляков покидает пост мэра, а в 2010-м садится в Москве в кресло руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз).

Первые сообщения о незаконных вырубках появились в феврале 2015 года. На сайте мэрии указывалось, что отдел охраны окружающей среды и эколого-просветительской деятельности вместе с сотрудниками городской полиции была остановлена незаконная вырубка леса на территории нового микрорайона Кукковка-III (в ТИЗ-Усадьба). По предварительной оценке, нарушители вырубили 4 га леса.

Вплоть до 2019 года подобные инфоповоды не раз возникали в региональных СМИ. Но разбирательств со стороны правоохранительных органов так и не последовало. В июне 2019 года МВД опубликовали информацию об уголовном деле в отношении трех человек.

На 1 августа 2019 года назначено предварительное судебное заседание. Интересно, как в рамках этого уголовного дела суд будет трактовать изменение статуса, как выделенных когда-то участков под ИЖС, и хоны лесного фонда. Ведь тогда фигурантами аналогичных уголовных дел должны стать все жители Кукковки-III, чьи участки не были до 27 июля 2016 года не были оформлены в собственность, и где работы по сносу деревьев, строительству подъездных дорог и жилых домов продолжались вплоть до настоящего момента. С другой стороны, российское судопроизводство не прецедентное, и может быть, на данном уголовном деле все и остановится.

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