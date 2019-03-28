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Новости. Экономика
10:45, 28 Марта 2019
фото: © РИА Новости / Сергей Елкин

Как изменится ипотечное кредитование в 2019 году

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Доступность ипотеки в Карелии в 2018 году росла быстрее, чем в большинстве регионов РФ. А 2019 году доля семей, которые могут позволить себе купить жилье в кредит, увеличится еще больше - власти готовят пакет нормативных правовых актов, которые повысят доступность ипотечного кредитования.

- В правительство РФ внесен проект постановления о субсидировании государством льготной ставки ипотеки до уровня 6% для семей с двумя и более детьми на весь срок кредита.

- Госдума приступила к работе над законопроектом об «ипотечных каникулах», который дает возможность гражданам во время трудной жизненной ситуации приостановить выплаты или сократить их размер.

- Ставка по ипотеке может снизиться до 8% раньше 2024 года, но это произойдет не в текущем и не в следующем году.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Неизвестно
2019-03-28 11:49:17
Обратите внимание ставка 6% касается только семей где второй или третий ребенок родился после 1 января 2018 года. все у кого до этого срока-на общих условиях. Звучит как всегда красиво, а внизу мелким текстом...
zanoza
2019-03-28 10:49:36
Не говорить надо, а реально снижать эту ипотеку ,причём уже в этом году. Нас не устраивают заявления , что ставка по ипотеке может снизиться до 8% раньше 2024 года, но это произойдет не в текущем и не в следующем году. Нам сейчас жильё покупать надо , а не в каком-то обозримом будущем!
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