Как изменится ипотечное кредитование в 2019 году

Доступность ипотеки в Карелии в 2018 году росла быстрее, чем в большинстве регионов РФ. А 2019 году доля семей, которые могут позволить себе купить жилье в кредит, увеличится еще больше - власти готовят пакет нормативных правовых актов, которые повысят доступность ипотечного кредитования.

- В правительство РФ внесен проект постановления о субсидировании государством льготной ставки ипотеки до уровня 6% для семей с двумя и более детьми на весь срок кредита.

- Госдума приступила к работе над законопроектом об «ипотечных каникулах», который дает возможность гражданам во время трудной жизненной ситуации приостановить выплаты или сократить их размер.

- Ставка по ипотеке может снизиться до 8% раньше 2024 года, но это произойдет не в текущем и не в следующем году.



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