Реклама на сайте
Прислать новость
Два автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 1
Сегодня 09:52
УФАС Карелии вынесло предостережение перевозчику, который собрался поднять цену за проезд еще на трех маршрутах Петрозаводска 11
24.04.2021 14:34
В Карелию идет снегопад
24.04.2021 15:43
Синоптики рассказали о погоде на Первомай в России 1
24.04.2021 19:40
В Петрозаводске торжественно открыли «Вахту Памяти» (ФОТО) 1
24.04.2021 15:13
В трех регионах России за сутки не выявлено случаев заболевания коронавирусом 2
24.04.2021 12:13
В Беломорске бизнесмен за год установил контейнеры для раздельного сбора мусора практически в каждом дворе 2
24.04.2021 16:35

Как Карелия оказалась на задворках Арктики

Новости. Общество
11:13, 25 Апреля 2021
фото: © barrier.marshruty.ru
Загрузка...

Почему федеральный центр не видит в Карелии локомотива развития арктических территорий.

В середине апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил План реализации Стратегии развития Арктической зоны и основ государственной политики в Арктике, который имеет непосредственное отношение к Карелии, где почти все северные районы получили арктический статус. Но если взглянуть на те мероприятия, которые напрямую адресованы в утвержденном плане республике, станет очевидно, что федеральный центр отнюдь не считает ее локомотивом развития российской Арктики.

Подробности читайте далее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
udo
2021-04-25 11:24:51
Жираф большой, ему видней. Хотите деньги из Москвы тянуть, как всегда. И чтобы вам за это ничего не было. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»
18.04.2021, 16:25
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?
21.04.2021, 19:36
Полиция пресекла митинг солидарности с Навальным в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Аналитика

23.04.2021 12:15
Капитал
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 3
Возглавляемый бывшими федеральными чиновниками фонд по развитию Соловецкого архипелага сможет без торгов получить землю в Кемском и Беломорском районах Карелии.
Мусорная реформа по-беломорски 1
23.04.2021 12:12
Послание Федеральному собранию: главные заявления Путина 10
21.04.2021 18:05
Чистый город - в субботник и круглый год 6
21.04.2021 13:10
На задворках Арктики 3
21.04.2021 12:40
Вся аналитика

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»