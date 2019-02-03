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Новости. Культура
14:30, 03 Февраля 2019
фото: Валерий Поташов

Как кино может помочь Карелии выйти из кризиса?

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Председатель Союза кинематографистов республики Алексей Бабенко верит в то, что кино поможет преодолеть ей кризис.

"Кино – это не где-то в Москве, кинематографом можно заниматься даже в Сегеже", – утверждает председатель Союза кинематографистов Карелии Алексей Бабенко. Сняв вместе с петрозаводским режиссером Владимиром Рудаком трагикомедию "Ананас", отмеченную в 2016 году специальным призом международного фестиваля "Кино без барьеров", Бабенко с коллегами по союзу замахнулся на создание в республике своей киноиндустрии. И даже нашел на это деньги – по крайней мере, на то, чтобы построить в Карелии профессиональную киностудию и съемочный павильон.

В конце января Алексей Бабенко представил свой проект на заседании "круглого стола" в Национальном музее Карелии, где обсуждалась деятельность некоммерческих организаций республики в сфере культуры. По словам Бабенко, развитие карельского кино позволило бы повысить привлекательность региона не только для туризма, но и для ведения бизнеса. 

"Мы стоим на пороге серьезного кризиса, а кинематограф – это то поле, где всегда взаимодействовали люди самых разных направленностей – писатели, художники, режиссеры, представители технических специальностей. Это – площадка, на которой методы творческой коммуникации отрабатывались очень давно, и кинематограф, таким образом, просто предназначен для сегодняшнего времени по своей природе" - говорит Алексей Бабенко.

Полный текст интервью с председателем Союза кинематографистов республики читайте здесь.

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