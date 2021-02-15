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Как коронавирус обрушил доходы троллейбусного парка в Петрозаводске

Новости. Общество
15:25, 16 Февраля 2021
фото: © Николай Смирнов/Столица на Онего
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Предприятие "Городской транспорт" столкнулось с падением доходов и снижением пассажирского потока в период пандемии коронавируса.

На предприятии "Городской транспорт" наблюдается снижение пассажиропотока в сравнении с 2019 годом. Это связывают с изменением маршрутной сети из-за закрытия аварийных мостов и введением ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса. Показатели за год упали более чем на треть.

"Падение выручки от осуществления пассажирских перевозок за январь 2021 года к аналогичному периоду 2020 года составляет 35,3%. Падение пассажиропотока за 2020 год к 2019-му составляет 30,5%", - говорится в информации мэрии города.

Подробности читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-02-16 16:18:01
Парфенчиков всё равно молодец . старается ))) :)
Os
2021-02-16 16:37:44
За Парфенчиковым хотя бы не стоит частный картель перевозчиков, как за Худилайненом. Так-то Парфенчиков прав, надо, чтобы транспорт не за прибылью гонялся, а госзаказ выполнял.
врунофф
2021-02-16 16:15:29
Евросоюз внимательно следит за ситуацией в троллейбусном управлении
Горожанин
2021-02-16 15:47:25
Ну так если ездить меньше стали - естественно!
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