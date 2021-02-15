Как коронавирус обрушил доходы троллейбусного парка в Петрозаводске

Предприятие "Городской транспорт" столкнулось с падением доходов и снижением пассажирского потока в период пандемии коронавируса.

На предприятии "Городской транспорт" наблюдается снижение пассажиропотока в сравнении с 2019 годом. Это связывают с изменением маршрутной сети из-за закрытия аварийных мостов и введением ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса. Показатели за год упали более чем на треть.

"Падение выручки от осуществления пассажирских перевозок за январь 2021 года к аналогичному периоду 2020 года составляет 35,3%. Падение пассажиропотока за 2020 год к 2019-му составляет 30,5%", - говорится в информации мэрии города.

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