Как корреспондент "Столицы на Онего" записался и сделал прививку от коронавируса

Фотокорреспондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов рассказал, как прошел первый этап вакцинации от COVID-19 в поликлинике Петрозаводска.

- Решил записаться и сходить, посмотреть, как от вируса прививают. Заодно и попробовать.

Записывался через Госуслуги 27 января.

Оказалось, что в поликлинике, к которой я отношусь, на ближайшие дни мест нет. Попробовал ближайшие к дому (Николай живет в Октябрьском районе – прим. ред.) – тоже нет. Есть на Древлянке, и в центре, в первой поликлинике. Записался в неё на 1 февраля в 13:30.

Пришёл. Самым долгим было отстоять очередь в регистратуру – и выяснить, что не надо никуда стоять, можно просто идти в прививочный кабинет по указателю.

Что было дальше и почему после прививки Николая просили не уходить от кабинета еще полчаса, читайте здесь.