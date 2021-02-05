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Как корреспондент "Столицы на Онего" записался и сделал прививку от коронавируса

Новости. Общество
15:48, 06 Февраля 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Фотокорреспондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов рассказал, как прошел первый этап вакцинации от COVID-19 в поликлинике Петрозаводска.

- Решил записаться и сходить, посмотреть, как от вируса прививают. Заодно и попробовать.

Записывался через Госуслуги 27 января.

Оказалось, что в поликлинике, к которой я отношусь, на ближайшие дни мест нет. Попробовал ближайшие к дому (Николай живет в Октябрьском районе – прим. ред.) – тоже нет. Есть на Древлянке, и в центре, в первой поликлинике. Записался в неё на 1 февраля в 13:30.

Пришёл. Самым долгим было отстоять очередь в регистратуру – и выяснить, что не надо никуда стоять, можно просто идти в прививочный кабинет по указателю.

Что было дальше и почему после прививки Николая просили не уходить от кабинета еще полчаса, читайте здесь.

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