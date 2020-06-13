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Как малому бизнесу стать известным во время коронавируса

Новости. Экономика
18:00, 13 Июня 2020
фото: © Freepik
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Практические советы от маркетологов.

В непростое время, когда люди в основном читают новости, связанные с коронавирусом, а магазины в это время были закрыты из-за самоизоляции, небольшим компаниям просто необходимо заявить о себе. Несмотря на все негативные последствия пандемии, именно сейчас малоизвестные компании могут предпринять PR-шаги, которые помогут обрести популярность и в целом окажутся для них полезными в будущем.

Подробнее о проверенных способах продвижения читайте далее.

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