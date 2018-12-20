Как менялась мода на новогодние елки последние 100 лет

Обычай наряжать елку пришел в Россию из Европы, так что до революции 1917 года она была скорее символом рождества.

Елка была не по карману обычным людям, ее не было в каждом доме. Большую елку наряжали на главной площади города, где народ мог собираться, чтобы полюбоваться хвойной красавицей и почувствовать праздничное настроение, пишет "Mail Леди".

С приходом Советов новогодняя елка была запрещена как религиозный праздник. Однако уже в 30-х годах было решено возродить традицию, несколько видоизменив ее. Теперь елка должна была прославлять достижения советских народов и воспевать советскую власть. И вместо рождества стала наряжаться на Новый год.

На верхушке ели на долгие годы воцарилась красная пятиконечная звезда, хлопушки. С веток навсегда упорхнули ангелы, зато разместились игрушки в виде пионеров, горнов, красных галстуков и стеклянных шаров, разрисованных красными звездами.

Первый полет в космос наложил отпечаток и на новогоднюю елочную моду. В изобилии появились игрушки-космонавты, а вместо красной звезды на макушку можно было теперь прикрепить пику в форме взлетающей ракеты.

Кроме того, появились первые электрические гирлянды с разноцветными стеклянными лампочками.

Все, чье детство пришло на 80-е годы, прекрасно помнят: к кому бы ты ни пришел в гости на новогодних каникулах, то увидел бы на чужой елке точно такие же игрушки, как и у тебя дома. Разноцветные шишки, шары, Деды Морозы и Снегурочки стали штамповаться из пластика и массово.

А еще технологический прогресс подарил советскому народу великолепное изобретение под названием "дождик".



Пришли деловые нулевые с их офисами, дресс-кодами, бизнес-этикетом. Тенденция все структурировать, упорядочивать и подвергать регламенту не обошла стороной и культуру Нового года.

Отныне для украшения елок используются шары одинакового размера и желательно всего двух цветов, наиболее удачно сочетающихся друг с другом.