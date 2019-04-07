Как местечко Шиес по соседству с Карелией стало самой горячей точкой эко-протеста в России

В июле 2018 года на небольшой станции Шиес в Ленском районе Архангельской области началось строительство огромного мусорного полигона, против которого выступили местные жители.

Против реализации этого проекта выступили как местные жители, так и эко-активисты по всей стране. Многие из них объединились в Комитет спасения Урдомы.

В декабре они открыли на Шиесе круглосуточную вахту. Каждый день туда приезжают добровольцы из Архангельской области и Республики Коми. По периметру территории, где идёт строительство и на подъездных дорогах, волонтёры организовали несколько блокпостов.

Сегодня Шиес – самая горячая точка эко-протеста в России. Подробности - в материале "Столицы на Онего".