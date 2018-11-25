Как Музыкальный театр показал "Карельского пленника"

В минувшие выходные в Музыкальном театре Карелии прошла мировая премьера оперы "Карельский пленник", написанной по мотивам повести Паустовского "Судьба Шарля Лонсевиля".

Карельскую оперу написал петербургский композитор Илья Кузнецов специально по заказу театра. Автором либретто выступила Ольга Погодина-Кузмина. Интересно, что Ольга впервые создала текст для оперы. Ранее она работала в других направлениях. Режиссер-постановщик – Александр Петров. Дирижер-постановщик – Анатолий Рыбалко. Художник-постановщик – Вячеслав Окунев.

Известно, что переработать литературное произведение в музыкальное – невероятно сложно. Именно поэтому "Карельский пленник" на сцене театра претерпел значительные изменения. Изменился сюжет. Были введены новые герои.

Эта опера – о любви. Хотя большую роль играет исторический подтекст: история Петрозаводска, развитие Александровского завода, поражение французов, жизнь пленных вдали от родины и многое другое.

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