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Как на острове Валаам вспыхнуло пламя (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:00, 16 Февраля 2021
фото: Telegram-канал "Mash на Мойке" / скрин видео
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В Интернете опубликованы кадры пожара, произошедшего сегодня на острове Валаам.

Сегодня ранним утром на острове Валаам загорелось здание площадью 100 квадратных метров.

Telegram-канал "Mash на Мойке" опубликовал видео с места происшествия. По информации канала, пожарные несколько часов боролись с огнём.

"ЧП произошло прямо в день рождения архимандрита Мефодия. Пока гости прибывали на остров и готовились к празднеству, огонь тушили пожарные из Валаамской части МЧС и добровольная дружина монастыря. Рискуя жизнью, они вынесли из огня газовые баллоны. Обошлось без жертв и пострадавших — выгорели несколько гаражей с техникой, автомобили и разная мелочевка", - говорится в сообщении "Mash на Мойке".

Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул сегодня в 4.39 в хозпостройке на острове Валаам, расположенной недалеко от монастыря. Горели технические помещения автодорожников.

На тушение огня привлекались 13 человек и три единицы техники. Пожар удалось ликвидировать к 9.13. В ходе тушения пожара из соседнего здания было эвакуировано 30 человек. Пострадавших во время происшествия нет, сообщили в МЧС Карелии.

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Комментарии

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Изя
2021-02-16 16:50:52
Нагрешили что ли чего :)
кир
2021-02-16 15:34:19
Пили, ели, веселились, подсчитали - прослезились.
Гость
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