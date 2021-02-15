Как на острове Валаам вспыхнуло пламя (ВИДЕО)

В Интернете опубликованы кадры пожара, произошедшего сегодня на острове Валаам.

Сегодня ранним утром на острове Валаам загорелось здание площадью 100 квадратных метров.

Telegram-канал "Mash на Мойке" опубликовал видео с места происшествия. По информации канала, пожарные несколько часов боролись с огнём.

"ЧП произошло прямо в день рождения архимандрита Мефодия. Пока гости прибывали на остров и готовились к празднеству, огонь тушили пожарные из Валаамской части МЧС и добровольная дружина монастыря. Рискуя жизнью, они вынесли из огня газовые баллоны. Обошлось без жертв и пострадавших — выгорели несколько гаражей с техникой, автомобили и разная мелочевка", - говорится в сообщении "Mash на Мойке".

Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул сегодня в 4.39 в хозпостройке на острове Валаам, расположенной недалеко от монастыря. Горели технические помещения автодорожников.

На тушение огня привлекались 13 человек и три единицы техники. Пожар удалось ликвидировать к 9.13. В ходе тушения пожара из соседнего здания было эвакуировано 30 человек. Пострадавших во время происшествия нет, сообщили в МЧС Карелии.