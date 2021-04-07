Как называется операция по эстетическому преображению живота?

Проблемный и некрасивый живот – это бич большей половины современных женщин.

Обвисшие формы, отсутствие талии, шрамы, уродливые морщины. Все эти моменты не дают нормально жить и вынуждают представительниц прекрасного пола носить закрытую одежду, белье и купальники. Причиной излишних жировых отложений, а также некрасивой формы живота являются:



• наследственный фактор;

• беременность;

• кесарево сечение во время родов;

• перенесенные операции;

• гормональный сбой;

• резкое похудение более чем на 20 кг.

Сбросить лишний вес возможно, но не всегда удается добиться эстетичного внешнего вида живота, поэтому многие женщины вынуждены прибегнуть к абдоминопластике (эстетической коррекции области живота посредством удаления излишков кожи). Показанием к проведению операции являются не только вышеуказанные причины, но также личные факторы. Также, как правило, абдоминопластика является необходимой операцией в дополнение к липосакции, поскольку после удаления жира зачастую приходится дополнительно иссекать лишнюю кожу или некрасивые уродливые складки. Можно подробнее узнать о том, что такое абдоминопластика здесь.

Абдоминопластика. Возможность начать качественную жизнь уже сегодня!

И если раньше об абдоминопластике практически никто не знал, то сегодня данная операция является одной из самых популярных в пластической хирургии. Современные методы позволяют полностью скорректировать внешний вид живота, придав ему спортивный и подтянутый вид. И при этом, абдоминопластика, выполненная в качественной клинике, практически не оставляет следов. Шрам после операции через какое-то время светлеет, а затем становится и вовсе незаметным.

Узнать подробнее об абдоминопластике, а также методах ее проведения можно на сайте клиники Самарцева Виктора Ивановича doctorvis.ru. Виктор Иванович является ведущим московским врачом с многолетней практикой, в том числе и в Европе. Пластический хирург предлагает своим клиентам услуги по всем направлениям, в том числе безопасную абдоминопластику с великолепным эстетическим результатом. Зачем откладывать жизнь на потом, если можно начать жить уже сегодня? При помощи операции по абдоминопластике можно забыть о слитном купальнике, некрасивой закрытой одежде и наслаждаться своим отражением в зеркале каждый день.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.

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