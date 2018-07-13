Как не отравиться грибами, рассказали в Роспотребнадзоре по Карелии

Управление Росмотребнадзора по Карелии опубликовало рекомендации "любителям полакомиться лесным деликатесом".

Как отмечают в ведомстве, в нашей стране ежегодно регистрируются случаи пищевых отравлений, связанные с употреблением грибов.

Видов ядовитых грибов немного, а смертельно ядовита – только бледная поганка и ряд близких к ней грибов (зеленая, весенняя, зловонная поганки), которые часто путают с зеленой сыроежкой, шампиньонами.

"Признаки отравления бледной поганкой появляются лишь через 8-12 часов после ее употребления: сильные боли в животе, частый понос при непрерывной рвоте, сильная жажда, головные боли, холодный пот. Температура тела человека понижается до 36-35°, пульс становится слабым, конечности - холодными. Сознание в большинстве случаев сохраняется", - отмечают эпидемиологи.

Признаки отравления мухоморами, ложными опятами появляются через 1,5-2 часа после их употребления: боль в животе, тошнота, рвота, сильное слюновыделение, потение. "Потом начинается умопомрачение, появляются бред и галлюцинации, человек теряет способность управлять своими действиями и впадает в состояние, граничащее временами с помешательством. Смерть наступает редко, в основном у детей. Это соответствует тяжелой интоксикации, когда поражаются несколько жизненно важных систем организма", - констатируют в управлении.

Отравление волнушками и рядовками возникает из-за их неумелого приготовления. Признаки отравления появляются через 1-4 часа. Выздоровление наступает обычно через сутки.

"Условно съедобные грибы – грузди, волнушки, валуи, горкушки, рядовки, толкачики, скрипицы, содержащие смолоподобные вещества, могут вызвать острый гастроэнтерит – воспаление желудка и тонкого кишечника. Есть условно съедобные грибы без специальной обработки (длительного вымачивания с многоразовой сменой воды, а затем засолка с 6-недельной выдержкой) нельзя", - предупреждают специалисты.

Чтобы не отравиться грибами, в Роспотребнадзоре советуют придерживаться ряд правил:

собирать грибы вдали от дорог, магистралей, поскольку они накапливают токсичные вещества (ртуть, свинец, кадмий, другие тяжелые металлы). собирать только хорошо знакомые виды грибов и никогда не собирать грибы, которые у основания ножки имеют клубневидное утолщение, окружённое оболочкой ( как у бледной поганки и красного мухомора) выкидывать все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы; хранить грибы в холодильнике, так как они являются скоропортящимся продуктом; не употреблять в пищу перезрелые, червивые, осклизлые грибы или части грибов. подвергать грибы кулинарной обработке в день сбора. соблюдать технологию приготовления грибов.

Технология приготовления "условно съедобных грибов" заключается в том, чтобы очистить их от земли, хорошо промыть в воде, а затем отмочить или отварить. "Волнушки, грузди и другие грибы, содержащие млечный сок, перед засолом обязательно отваривайте или замачивайте, чтобы удалить горькие вещества, раздражающие желудок", - советуют эпидемиологи.

Кроме того, специалисты не рекомендуют покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.