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Как недорого заказать печати и штампы

Новости. Общество
08:00, 04 Мая 2020
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Изготовление печатей является достаточно популярной услугой, так как мало какое предприятие может обходиться без документооборота.

Чтобы заверять документацию, нужны печати и штампы определённых образцов. Лишь одной подписи руководителя недостаточно, так её можно подделать, печать же является легальным документом и принимается всеми госучреждениями.

Где заказать изготовление печатей?

Перейдите на сайт и закажите изготовление печатей и штампов под ключ. Можно подобрать подходящую оснастку в плане функционала: от простого до особого образца. Присутствуют шаблоны оттисков для предприятий разных типов, включая профильных специалистов. Не нужно переживать о дизайне изделия, необходимо лишь обозначить приглянувшийся стиль.

Восстановление печатей

Кроме изготовления существует услуга по восстановлению утраченных печатей. Для этого не потребуется уставная документация, а только образец оттиска на бумаге. Специалисты с особым вниманием подходят к процессу восстановления. Готовы не просто передать стилистику надписи, но в точности с оригиналом повторить шрифты и детали. Образцом при этом может выступать фото даже низкого качества. В итоге можно рассчитывать на изготовление готового оттиска, который мало чем будет отличаться от утраченного варианта.

Заказчики при этом могут выбрать среди двух способов изготовления: из полимера либо методом лазерной гравировки. В первом случае печать способна прослужить несколько лет. Изготовление отличается выгодной стоимостью. Во втором случае печать служит намного дольше. Кроме продолжительного срока, изделия выделяются своим качеством и точной детализацией мельчайших элементов.

Причины заказать изготовление печатей на pechatimsk.ru следующие: высокая скорость работы, на срочный заказ уходит от одного часа; оперативность доставки продукции после выпуска (адресная или до станции столичного метро); технологичное производство, использование современного оборудования и материалов; услуга "под ключ"; быстрое и недорогое выполнение работ по невысокой стоимости.

Также стоит отметить удобство сотрудничества. Заказчику не придётся покидать рабочее место, так как сделать заказ и прислать образцы можно через интернет. Доставку готовой продукции осуществит курьер в сжатые сроки.

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