Как отпразднуют День Победы в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска утвердила план городских мероприятий, посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Петрозаводске проходят различные мероприятия, приуроченные к годовщине Победы. Это церемонии возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам, вечера встреч, уроки мужества, экскурсии, военно-патриотические игры, эстафеты и многое другое.

Главные события пройдут 9 мая. Среди них торжественное прохождение войск, Всероссийская акция "Бессмертный полк", Всероссийская акция "Солдатская каша", концерт победителей ХVI городского молодёжного фестиваля патриотической песни "Салют Победе!", вечерний фейерверк.

В программе возможны изменения. Актуальная редакция программы всегда размещена на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".