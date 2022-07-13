Как Петрозаводск простился с жестко убитой Дианой

В столице Карелии прошла церемония прощания с 26-летней Дианой, чье тело нашли под Петрозаводском с признаками насильственной смерти.

В Петрозаводске у траурного зала на улице Вольной еще задолго до назначенного часа прощания начали собираться молодые люди. Курили, практически не разговаривали.

Двери зала открылись, но заходить туда никто не спешил, как будто боялись увидеть то страшное, о чем с 12 июля гудит Петрозаводск. И все же… Люди подходили, их становилось все больше, в какой-то момент площадь у траурного зала была полностью заполнена, а народ все шел и шел. Несли цветы — белые розы и ромашки. Букеты полевых цветов, как будто случайно сорванные в поле, напоминали Диану

В зале стоял маленький закрытый гроб. Скамейки, где обычно сидят родные при прощании, были пусты. Родители Дианы ушли из жизни раньше, остался брат, который всю траурную церемонию стоял у изголовья.

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