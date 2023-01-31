Как подготовиться к пенсии, расскажут на горячей линии отделения Соцфонда Карелии

В Отделении Соцфонда по Карелии на горячей линии можно получить консультацию по вопросу заблаговременной работы по подготовке к пенсии.

Во вторник, 21 февраля, еженедельная горячая линия в Отделении Социального фонда по Республике Карелия будет посвящена вопросам заблаговременной работы по подготовке к пенсии.

Жители Карелии могут получить телефонные консультации по указанной теме с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-59-14.