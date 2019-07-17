Как повысить сексуальную активность, когда уже "за"

Эксперт по отношениям Кейт Тейлор рассказала, какие меры могут помочь повысить сексуальную активность после менопаузы.

Согласно новому исследованию, число женщин, имеющих половые контакты, регулярно уменьшается с возрастом. Представительницы прекрасного пола признаются, что становятся менее уверенными в себе после менопаузы. Кейт Тейлор советует практиковать осознанность, чтобы исправить положение дел. В частности, если появляются навязчивые мысли, следует отвлечься от них, фокусируясь на других вещах (секс, поцелуи). Чтобы остановить приливы, влияющие на интимную жизнь, следует купить охлаждающие вентиляторы для спальни, чаще отдавать предпочтение ароматическим свечам, а не свету от лампочек, пишет издание "Актуальные новости".



"Поменяйте простыни из хлопка на чувственный атлас, который гарантированно разбудит влечение к партнеру, как только вы уложитесь в постель", – отмечает эксперт.



Получить большее удовольствие от секса помогут и смазки для деликатной области. Кейт Тейлор не советуют использовать непредназначенные для этого средства, так как они могут вызвать молочницу. Некоторые женщины испытывают перепады настроения и беспокойство во время менопаузы, способом отогнать эти чувства является – думать о второй половине. Не будет лишним приобретение интимных игрушек. К списку мер относится и практика секса по телефону, что позволит перейти на новый волнующий уровень отношений.



