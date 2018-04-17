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Новости. Общество
09:57, 17 Апреля 2018
фото: Петрозаводская и Карельская епархия

Как правильно поминать усопших на Радоницу, рассказали в Карельской епархии

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У православных сегодня Радоница. В этот день верующие ездят на кладбище и поминают усопших.

Радоница традиционно отмечается во второй вторник после праздника Пасхи.

"Радоница приходится на 9-й день после Пасхи, во вторник Фоминой седмицы (следующей после Светлой седмицы), чтобы разделить радость Пасхи с родными и близкими, умершими в надежде на воскресение и вечную жизнь", - отмечают в Петрозаводской и Карельской епархии.

На сайте епархии содержатся рекомендации, как правильно поминать усопших в этот день.

"Согласно православной традиции, прежде чем отправиться на кладбище, следует посетить храм, подать записку о поминании усопшего в алтаре, а после литургии отслужить панихиду", - говорится в сообщении епархии.

Также рекомендуется причаститься.

"Придя на могилу, прежде всего, следует зажечь свечу и совершить установленную Церковью литию. Желательно пригласить для этого священника, но если нет возможности, можно ограничиться её кратким вариантом, текст которого легко найти в молитвослове. После этого положено привести могилу в порядок и просто некоторое время побыть рядом с ней в молчании, вспоминая усопшего", - отмечают в епархии.

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