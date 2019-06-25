Как правильно выбрать бисер для вышивки

Бисер – это элемент, который действительно способен стать истинным украшением образа.

И всё это при столь незначительном размере. Посредством бисера можно изменить вещь до неузнаваемости, сделать её более яркой и эксклюзивной. Приобрести бисер можно в свободном доступе. Обратите внимание на интернет-магазин www.melodiabisera.ru. Здесь бисер предлагается в широком ассортименте и по доступной цене.

Однако для того, чтобы посредством бисера создавать истинные шедевры, необходимо правильно выбрать таковой. Задача не так проста, как может показаться на первый взгляд. Важно учитывать основные правила сочетаемости цветов. Если присутствует цель проявить креативность, то от неё также отказываться не стоит. Бисер представлен на рынке в широком многообразии оттенков. Здесь играет роль больше дело вкуса.

Бусины небольшого размера, которые принято именовать бисером, создаются на базе стекла, пластмассы или кости. Понятно, что более дешёвый материал не прослужит своему владельцу в долгосрочной перспективе. Стеклянный бисер в этом случае выигрывает.

Обязательно нужно присмотреться к форме бусин, а также размеру таковых. В упаковке должен быть собран бисер идентичный по параметрам. Если в комплекте есть бусины нестандартных форм или со сколами, то лучше отдать предпочтение прочим производителям и вариантам.

Перед тем, как совершать покупку, потрите бисеринку между пальцами. Если на коже остались следы, то это говорит о низком качестве окрашивания. В этом случае вещь утратит своё очарование уже после первой стирки. Вряд ли кому-то такой алгоритм придётся по вкусу.

Более тщательную проверку также нужно произвести. Возьмите несколько бусинок и заверните их в белую ткань, после чего опустите в горящую воду и продержите некоторое время. Если полотно быстро окрасится, то это плохой знак. В идеале ткань должна остаться белой после эксперимента.

Размер бисеринок может кардинально отличаться. Этот показатель принято обозначать номерами. Понятно, что чем меньше бусина по размеру, тем ниже будет номер таковой. Проследите, чтобы отверстия в бисеринках присутствовали и были одинакового размера. Это очень важно. Проденьте в бусину иголку и посмотрите, не потрескается ли она при этом.

Бисер может быть матовым или перламутровым, прозрачным или же цветным, мелким и крупным. Выбор широк, но бдительность нужно проявлять всегда.

На правах рекламы