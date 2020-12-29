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Как провести новогодние праздники в Петрозаводске весело и ярко? В ТРК "ЛОТОС PLAZA" найдутся развлечения на любой вкус

Новости. Экономика
11:00, 30 Декабря 2020
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Каждый день в течение всех новогодних каникул Вас будут ждать новогодние чудеса: семейная фотосессия для всех желающих, катания на настоящем северном олене и множество других сюрпризов!

Такой большой выбор – не знаете, с чего начать? Тогда осмотритесь на местности, взлетев под небеса на Колесе обозрения! Снега и мороза можно не бояться: все кабинки закрытые и обогреваемые. Для любителей острых ощущений есть даже вариант с прозрачным полом.

Любите животных? Тогда Вас ждут удивительные жители сказочного "Зоолесья"! Здесь живут барсуки, еноты, рыси, зайцы, волки, лисы, хозяин леса – мишка косолапый и множество других зверей и птиц.

Катание на ватрушках вызывает восторг и у детей, и у взрослых. Захватывает дух? Но ведь в этом-то вся радость! Тем более, что, катаясь на специально оборудованных склонах норвежского парка "Norway Park Карелия", можно чувствовать себя в безопасности. Традиционная зимняя забава полезна для укрепления иммунитета – а это сейчас очень важно!

Для тех, кто любит зимние виды спорта, но предпочитает тепло и комфорт, отлично подойдет крытый каток в ТРК "ЛОТОС PLAZA". А завершить день, насыщенный приключениями, можно в уютной зоне фудкорта на 3 этаже ТРК "ЛОТОС PLAZA", рядом с катком. Множество концепций в одном пространстве: идеально для большой компании! Мама хочет японскую кухню, папа – сочный гамбургер, а дети – попробовать минимум 100 сортов мороженого? Никаких проблем – на фудкорте возможно все!

Пусть эти зимние волшебные дни запомнятся вам морем впечатлений и радостными мгновениями в кругу близких. Проведите новогодние праздники активно и зарядитесь позитивом до весны. Ждем вас в ТРК "ЛОТОС PLAZA!

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