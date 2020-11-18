"Как работала администрация, что не хватило денег?": в Карелии разбираются с зарплатами педагогов

Депутаты парламента Карелии инициировали проверку финансовой деятельности администрации Кондопожского района, чтобы выяснить, почему в бюджете не хватает денег за выплату зарплаты педагогам.

Об этом было объявлено на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

"Кондопожский район вдруг выяснил, что у них не хватает свыше 50 млн денег на зарплату педагогов. Априори - точка. Как работали люди в местной администрации, что у них не хватило денег?", - сказал представитель главы Карелии в парламенте Юрий Шабанов.

Депутат Ольга Шмаеник считает, что одной из причин нехватки денег может быть недостаточный объем субвенций, которые Кондопожский район получает из республиканского бюджета. Она не исключает, что подобные проблемы испытывают и другие районы, что также требует детального анализа.

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