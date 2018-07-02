Как работала бесплатная юридическая служба Попечительского совета Древлянки

Мы продолжаем рассказывать о работе Попечительского совета Древлянки - уникальной общественной организации, которая на протяжении 16 лет приносила пользу всему городу.

Закрытие Попечительского совета было вынужденным - эффективный механизм взаимодействия с жителями и оказания реальной помощи населению фактически был уничтожен. Пострадавшими в итоге оказались петрозаводчане и, прежде всего, жители Древлянки.

Напомним, что в работе Попечительского совета Древлянки выделялись три основных направления. В первую очередь, это депутатская деятельность - привлечение бюджетных средств в район и решение конкретных проблем избирателей. Кроме этого, благотворительная деятельность – на реализацию социальных проектов из собственных средств ежегодно выделялось около 6 миллионов рублей, более 20 миллионов рублей в год привлекалось из других источников. Ну и, конечно, ежедневная работа общественной приемной и юридической службы.

В последнее время от горожан нередко приходится слышать жалобы: в Петрозаводске не осталось ни одного юриста, который бы на регулярной основе давал консультации бесплатно и помогал людям решать их проблемы в судах и органах власти. Между тем, именно это направление было одним из главных в Попечительском совете Древлянки - на протяжении 13 лет велось финансирование правовой помощи всем, кто в ней нуждался.

Бесплатная юридическая служба работала с первого дня существования общественной организации. Причем прием велся ежедневно, и количество посетителей постоянно росло. Сначала у юрслужбы был единственный филиал – на Древлянке, затем офисы открылись на Перевалке, Кукковке, Ключевой и в Октябрьском районе. В период с 2002 по 2015 год за бесплатными консультациями к юристам обратились несколько тысяч человек.

Подробнее – здесь.